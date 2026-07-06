Суд в Петербурге арестовал прыгнувшего на здание резиденции полпреда президента

В Петербурге за прыжок на крышу резиденции полпреда президента арестован мужчина Суд в Петербурге арестовал прыгнувшего на здание резиденции полпреда президента

Москва6 июл Вести.Мировой судья приговорил мужчину, проникнувшего на охраняемый Росгвардией объект – "Резиденция полномочного представителя президента РФ по Северо-Западного федеральному округу", к административному аресту сроком на трое суток.

Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Шакуров вину признал полностью, раскаялся в содеянном, сообщил суду, что занимается паркуром, прыжок на здание был обусловлен лишь спортивным интересом отмечается в сообщении

Нарушителя привлекли к административной ответственности.