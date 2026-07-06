Москва6 июлВести.Мировой судья приговорил мужчину, проникнувшего на охраняемый Росгвардией объект – "Резиденция полномочного представителя президента РФ по Северо-Западного федеральному округу", к административному аресту сроком на трое суток.
Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Шакуров вину признал полностью, раскаялся в содеянном, сообщил суду, что занимается паркуром, прыжок на здание был обусловлен лишь спортивным интересомотмечается в сообщении
Нарушителя привлекли к административной ответственности.