В Париже задержан мужчина, пытавшийся влезть на небоскреб без страховки

Москва21 мая Вести.В Париже задержан очередной "человек-паук", который пытался без страховки взобраться на самый высокий небоскреб города - "Монпарнас", сообщает ТАСС.

Как только этот человек начал подъем по фасаду здания с голыми руками, он был немедленно задержан сообщил источник в полиции французской столицы

Это далеко не первый "спайдермен", который пытался покорить парижские высотки. В мае 2025 года экстремал Антони Адольфо забрался на крышу 210-метрового здания, а "Монпарнас" четырежды - в 1995, 2004, 2015, 2022 гг. - штурмовал городской альпинист Ален Робер.

В России также есть свои прототипы "человека-паука". 17 июня 2017 года экстремал взобрался на одну из высоток "Москва-Сити".