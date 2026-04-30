Вора в законе Джангвеладзе арестовали за высшее положение в преступной иерархии Криминальный авторитет Мераб Джангвеладзе заочно арестован судом Москвы

Москва30 апр Вести.Московский суд арестовал вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского) за высшее положение в преступной иерархии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Решение приняли в четверг, 30 апреля.

Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года в отношении Джангвеладзе Мераба Георгиевича избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации говорится в сообщении

Заседание провели заочно, поскольку обвиняемый живет в Италии. Решение об аресте может поспособствовать экстрадиции Джангвеладзе.