Вор в законе Мераб Сухумский может быть заочно арестован МВД просит заочно арестовать вора в законе Мераба Сухумского

Москва29 апр Вести.Полиция Москвы обратилась в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте 64-летнего Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского), пишет "Коммерсант".

Одному из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии.

Заочный арест позволит направить материалы на вора в законе в центральный офис Интерпола для объявления его в розыск по линии этой международной полицейской организации говорится в сообщении

В течение последнего времени Мераб Сухумский проживал в Италии. В случаях, когда власти этой страны не считают дело политически мотивированным, обвиняемый вполне может быть выдан России, отмечается в публикации.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Издание напоминает, что родившийся в Сухуми Мераб Джангвеладзе был несколько раз судим по статьям УК Грузии о краже, бродяжничестве, а также о незаконном обороте наркотиков и оружия. Грузинские "законники" его "короновали" в 1985 году. Он считается одним из лидеров так называемого кутаисского клана лидеров криминального мира.