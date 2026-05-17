Москва17 мая Вести.Прокуратура Парижа может выдать ордер на арест американского бизнесмена Илона Маска в случае, если он не явится добровольно на допрос в связи с расследованием в отношении его компании X, заявила в эфире радиостанции RTL прокурор французской столицы Лор Бекко.

Маск ранее в апреле не явился для дачи показаний в рамках расследования против его соцсети X, в феврале во французских офисах соцсети были проведены обыски. 7 мая сообщалось, что прокуратура Парижа начала предварительное следствие уже в отношении самого бизнесмена и его компании. Прокурор отметила, что данное расследование продолжается, им занимаются судебные следователи.

Если после всех проверок следователи решат, что в отношении Маска можно выдвинуть обвинения и вызвать в суд, а он не будет отвечать на повестки, то, по закону, единственным способом обеспечения его явки является ордер на арест сказала Бекко

Прокуратура Парижа начала следствие в отношении соцсети X летом 2025 года из-за возможной манипуляции алгоритмами. В дальнейшем расследование было расширено из-за заявлений в отношении работающего на платформе чат-бота Grok по причине генерации им дипфейков с откровенным контентом. В январе против чат-бота и соцсети X высказался британский премьер Кир Стармер, который пригрозил взять ИИ-помощника под контроль, если Маск сам не сделает этого.