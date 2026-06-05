В Белгородской области мужчину осудили на 18 лет за покушение на госизмену Житель Петербурга получил 18 лет за попытку госизмены

Москва5 июн Вести.Жителя Санкт-Петербурга обвинили в покушении на госизмену и приговорили к 18 годам лишения свободы – он пытался перейти границу в Белгородской области, чтобы воевать против России на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.

Судом фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), по ч. 3 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строго режима, со штрафами в размере 70 тыс. рублей и 500 тыс. рублей, ограничением свободы сроком на 1 год говорится в сообщении

Перейти границу мужчина намеревался пешком в обход установленных пунктов пропуска. Его задержали сотрудники органов безопасности в районе села Муром Шебекинского округа Белгородской области.