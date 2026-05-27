Суд в Брянске дал краснодарцу 9,5 года за государственную измену

Житель Краснодара, намеревавшийся вступить в ВСУ, осужден в Брянской области Суд в Брянске дал краснодарцу 9,5 года за государственную измену

Москва27 мая Вести.Брянский областной суд вынес приговор жителю Краснодара Кириллу Денисенко, признанному виновным в покушении на государственную измену, а также покушении на пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы региональных судов общей юрисдикции.

Как установил суд, Денисенко приехал из Краснодара в Брянск, чтобы перейти границу с Украиной и вступить в состав ВСУ или национальной гвардии Украины для участия в боевых действиях.

Он хотел перейти границу пешком через лес, но был задержан бойцами отряда "БАРС – Брянск".

В суде Денисенко пояснил, что хотел вступить в подразделение национальной гвардии Украины, чтобы улучшить свое материальное положение.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев отмечается в публикации

Приговор в законную силу еще не вступил.