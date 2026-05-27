Москва27 маяВести.Брянский областной суд вынес приговор жителю Краснодара Кириллу Денисенко, признанному виновным в покушении на государственную измену, а также покушении на пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы региональных судов общей юрисдикции.
Как установил суд, Денисенко приехал из Краснодара в Брянск, чтобы перейти границу с Украиной и вступить в состав ВСУ или национальной гвардии Украины для участия в боевых действиях.
Он хотел перейти границу пешком через лес, но был задержан бойцами отряда "БАРС – Брянск".
В суде Денисенко пояснил, что хотел вступить в подразделение национальной гвардии Украины, чтобы улучшить свое материальное положение.
Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцевотмечается в публикации
Приговор в законную силу еще не вступил.