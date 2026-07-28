Житель Пензы приговорен к 5 годам за угрозы безопасности РФ Мужчина из Пензы осужден за попытки навредить безопасности РФ

Москва28 июл Вести.В Пензе суд вынес приговор 25‑летнему мужчине, которого признали виновным в попытке на конфиденциальной основе сотрудничать с иностранным государством. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

Мужчина выступал против политического курса страны и специальной военной операции. Он хотел вступить в вооруженные силы другого государства, чтобы воевать против России.

Он с января по март 2025 года, используя мобильный телефон, установил и поддерживал переписку с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Феде говорится в сообщении

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы — отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. После этого ему еще год придется жить с ограничениями свободы.