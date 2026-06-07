В Петербурге заключены под стражу двое мужчин, обвиняемых в похищении подростка

Двоих жителей Петербурга арестовали по обвинению в похищении подростка В Петербурге заключены под стражу двое мужчин, обвиняемых в похищении подростка

Москва7 июн Вести.Полиция Санкт-Петербурга заключила под стражу двоих местных жителей, обвиняемых в похищении несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет города.

Согласно сведениям ведомства, дела заведены по статьям о похищении несовершеннолетнего человека группой лиц и о незаконном лишении свободы.

По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в канале СКР Петербурга в MAX

Мужчины похитили подростка под видом полицейских, надев на него наручники. После они привезли молодого человека в дом одного из них и пытались получить информацию о мошеннических схемах.

Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.