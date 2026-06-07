Москва7 июнВести.Полиция Санкт-Петербурга заключила под стражу двоих местных жителей, обвиняемых в похищении несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет города.
Согласно сведениям ведомства, дела заведены по статьям о похищении несовершеннолетнего человека группой лиц и о незаконном лишении свободы.
По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражусказано в канале СКР Петербурга в MAX
Мужчины похитили подростка под видом полицейских, надев на него наручники. После они привезли молодого человека в дом одного из них и пытались получить информацию о мошеннических схемах.
Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.