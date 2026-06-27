В Приморье арестованы двое из трех похитителей 11-летнего мальчика

В Приморье арестованы два фигуранта, обвиняемых в похищении ребенка В Приморье арестованы двое из трех похитителей 11-летнего мальчика

Москва27 июн Вести.Двое из трех похитителей ребенка в Приморском крае заключены под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в мессенджере MAX.

В отношении третьего соучастника вопрос о мере пресечения решается.

По ходатайству следователя СКР Приморья взят под стражу совершеннолетний подозреваемый сказано в сообщении

По версии следствия, 24 июня 2026 года три жителя города Артема похитили 11-летнего мальчика. Вблизи дома по улице Ленина они поместили его в автомобиль, перевезли в сарай, где связали ребенка скотчем и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться и выбраться из помещения.

Уточнялось, что два злоумышленника не достигли совершеннолетия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщалось, что фигурантам инкриминируется статья УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц".

Причины, по которым юноши похитили ребенка, пока не сообщается.