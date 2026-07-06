Москва6 июлВести.Полицейские ищут молодого руфера, который забрался на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной в центре Москвы и снял это на видео. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Личность парня устанавливают, проводится проверка.
Правоохранители изучают кадры видеозаписи, на которых запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высоткиотмечается в сообщении
Высота здания со шпилем и звездой составляет 176 метров.
Ранее общественный резонанс вызвала новость о двух руферах из РФ, которые поднялись на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.