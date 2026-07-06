Baza: в Москве ищут руфера, который залез на звезду сталинской высотки

Полиция ищет руфера, забравшегося на звезду сталинской высотки в Москве Baza: в Москве ищут руфера, который залез на звезду сталинской высотки

Москва6 июл Вести.Полицейские ищут молодого руфера, который забрался на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной в центре Москвы и снял это на видео. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Личность парня устанавливают, проводится проверка.

Правоохранители изучают кадры видеозаписи, на которых запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высотки отмечается в сообщении

Высота здания со шпилем и звездой составляет 176 метров.

Ранее общественный резонанс вызвала новость о двух руферах из РФ, которые поднялись на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.