Москва2 июлВести.Руферы из России Иван Биркус и Ангелина Николау, предположительно, оказались теми неизвестными, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Об этом сообщается в их соцсетях.
На одном из опубликованных кадров запечатлен мужчина, вероятно, делающий предложение руки и сердца.
Накануне Telegram-канал Baza написал, что Биркус сделал предложение Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно информации журналистов, пара забралась на высоту 1454 фута (около 443 метров) над землей. Сразу после спуска они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Пара известна увлечением экстремальным альпинизмом. Биркус и Николау регулярно публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео, снятые на крышах и шпилях зданий по всему миру.