Пара руферов из России, предположительно, забралась на Эмпайр-стейт-билдинг

Руферы из РФ поднялись на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг Пара руферов из России, предположительно, забралась на Эмпайр-стейт-билдинг

Москва2 июл Вести.Руферы из России Иван Биркус и Ангелина Николау, предположительно, оказались теми неизвестными, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Об этом сообщается в их соцсетях.

На одном из опубликованных кадров запечатлен мужчина, вероятно, делающий предложение руки и сердца.

Накануне Telegram-канал Baza написал, что Биркус сделал предложение Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно информации журналистов, пара забралась на высоту 1454 фута (около 443 метров) над землей. Сразу после спуска они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Пара известна увлечением экстремальным альпинизмом. Биркус и Николау регулярно публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео, снятые на крышах и шпилях зданий по всему миру.