Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит 20 лет тюрьмы в США Покорившим Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявлены обвинения на 20 лет тюрьмы

Москва6 июл Вести.Россияне Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили три уголовных и одно административное обвинения. За это им грозит 20 лет тюрьмы, сообщил офис окружного прокурора Манхэттена.

В ведомстве уточнили, что паре инкриминируют три уголовных преступления категории D: безрассудная угроза жизни первой степени – до 7 лет тюрьмы, преступное причинение вреда имуществу второй степени – до 7 лет тюрьмы, кража со взломом третьей степени – до 7 лет тюрьмы.

Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни цитирует РИА Новости заявление прокуратуры

Также паре придется отвечать по административной статье о нарушении запрета на проникновение на крыши зданий. За это предусмотрено наказание в виде одного года лишения свободы.

1 июля руферы из России Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) забрались на Эмпайр-стейт-билдинг. Они незаметно обошли охрану и поднялись на 443-метровый шпиль одного из самых известных небоскребов мира. На площадке Кузнецов сделал девушке предложение руки и сердца. Сразу после спуска возлюбленных задержала полиция.