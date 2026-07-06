Москва6 июлВести.Россияне Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили три уголовных и одно административное обвинения. За это им грозит 20 лет тюрьмы, сообщил офис окружного прокурора Манхэттена.
В ведомстве уточнили, что паре инкриминируют три уголовных преступления категории D: безрассудная угроза жизни первой степени – до 7 лет тюрьмы, преступное причинение вреда имуществу второй степени – до 7 лет тюрьмы, кража со взломом третьей степени – до 7 лет тюрьмы.
Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизницитирует РИА Новости заявление прокуратуры
Также паре придется отвечать по административной статье о нарушении запрета на проникновение на крыши зданий. За это предусмотрено наказание в виде одного года лишения свободы.
1 июля руферы из России Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) забрались на Эмпайр-стейт-билдинг. Они незаметно обошли охрану и поднялись на 443-метровый шпиль одного из самых известных небоскребов мира. На площадке Кузнецов сделал девушке предложение руки и сердца. Сразу после спуска возлюбленных задержала полиция.