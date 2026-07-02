USA Today: забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке россиян отпустили из-под стражи

Поднявшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг россиян отпустили из-под стражи USA Today: забравшихся на небоскреб в Нью-Йорке россиян отпустили из-под стражи

Москва2 июл Вести.Российские руферы Ангелина Николау и Иван Бирку, забравшиеся на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, были освобождены из-под стражи после предварительных слушаний без внесения залога. Об этом сообщает издание USA Today.

Им предъявлены обвинения по ряду статей, среди которых кража со взломом, нарушение общественного порядка, создание угрозы безопасности.

Как ранее информировало агентство Reuters, восхождение пары было тщательно спланированным перформансом - предложением руки и сердца.

Пара известна увлечением экстремальным альпинизмом. Биркус и Николау регулярно публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео, снятые на крышах и шпилях зданий по всему миру.