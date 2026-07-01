Россиянин сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг Baza: россиянин сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в США

Москва1 июл Вести.Российский блогер Иван Биркус (настоящее имя Иван Кузнецов) сделал предложение своей девушке Анджеле Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, пара забралась на высоту 1454 фута (около 443 метров) над землей. На шпиле здания они вывесили баннер с надписью: "Когда сила любви победит любовь к власти, мир познает покой".

Сразу после спуска, как утверждается, пару задержали сотрудники правоохранительных органов.

Биркус и Николау известны увлечением экстремальным альпинизмом. Блогеры регулярно публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии и видео на крышах и шпилях высотных зданий по всему миру.