CBS: восемь обвинений предъявлено россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинения CBS: восемь обвинений предъявлено россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг

Москва2 июл Вести.Руферам из России Ивану Биркусу и Ангелине Николау предъявили восемь обвинений после того, как они забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Администрация здания, как отмечается, была крайне недовольна этим инцидентом.

Каждому из них предъявлены многочисленные обвинения, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка говорится в материале

Подчеркивается, что ранее пара забралась на небоскреб Merdeka 118 в Малайзии, высота которого составляет 679 м.

Накануне стало известно, что Биркус и Николау оказались теми руферами, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Telegram-канал Baza написал, что на шпиле здания Биркус сделал Николау предложение. Сразу после спуска пару задержали сотрудники правоохранительных органов.