Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 10 лет тюрьмы

Забравшимся на небоскреб в Нью-Йорке россиянам грозит до 10 лет лишения свободы Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 10 лет тюрьмы

Москва2 июл Вести.Российским гражданам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, забравшимся на шпиль нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, грозит наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, заявил адвокат Аркадий Бух в интервью РИА Новости.

Однако есть шанс, что россияне могут получить значительно более мягкое наказание или условный срок, отметил Бух.

Предъявленные обвинения дают судье возможность вынести суровый приговор, но реальный срок вряд ли превысит пару лет или вовсе окажется условным, пояснил адвокат.

Я думаю, что, если адвокаты хорошо поработают, есть шанс получить условный срок приводит РИА Новости слова Буха

При этом Бух не ведет дело россиян, а выступает сторонним наблюдателем.

Между тем россиянам вменяют попытку умышленного создания опасности для жизни, порчи имущества и незаконного проникновения в здание. Предъявлены также обвинения в незаконном подъеме на высотные конструкции. Изначально обвинений было еще больше, однако прокуратура сняла те из них, которые расценила как наименее серьезные, уточнил Бух.

Адвокат предупредил о возможном вмешательстве в дело иммиграционной службы США. Власти займутся изучением статуса Николау и Кузнецова, а иммиграционная служба может попытаться воспрепятствовать их выходу под залог или сразу взять их под стражу.

Восхождение на небоскреб состоялось 1 июля. Россияне незаметно обошли охрану и поднялись на 443-метровый шпиль одного из самых известных небоскребов мира, где развернули баннер с надписью "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает покой".

Там Кузнецов опустился на колено и сделал Николау предложение руки и сердца. Сразу после спуска россиян задержала полиция, а вечером 2 июля обоим предъявили обвинения.

Николау и Кузнецов широко известны по документальному фильму компании Netflix (запрещена в России) Skywalkers: A Love Story" (2024). В нем пара без страховки штурмует высотки по всему миру. Ранее россияне покоряли небоскребы в Дубае, Шанхае, Куала-Лумпуре и других городах.