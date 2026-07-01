Уголовное дело возбуждено после опрокидывания парома в Республике Алтай

После ЧП с паромом в Республике Алтай возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после опрокидывания парома в Республике Алтай

Москва1 июл Вести.После опрокидывания парома в акватории Телецкого озера в Республике Алтай возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Об этом сообщает Восточное МСУТ СКР.

Следователем СК России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Телецком озере в Республике Алтай… по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

ЧП произошло 1 июля, в среду, судно следовало по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. В результате утонули два автомобиля. Данные о пострадавших уточняются.