МЧС: пострадавших в результате опрокидывания парома в Республике Алтай нет

Спасатели работают на месте ЧП с паромом в Республике Алтай МЧС: пострадавших в результате опрокидывания парома в Республике Алтай нет

Москва1 июл Вести.В результате опрокидывания парома в акватории Телецкого озера в Республике Алтай никто из людей не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Никто не пострадал. Для проведения разведки места происшествия направлен БАС, находящегося рядом Алтайского государственного природного биосферного заповедника. От МЧС России направлены силы и средства Центра ГИМС - 3 человека, 1 плавсредство говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел 1 июля, в среду, судно следовало по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. В результате утонули два автомобиля. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.