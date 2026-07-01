Москва1 июлВести.В результате опрокидывания парома в акватории Телецкого озера в Республике Алтай никто из людей не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Никто не пострадал. Для проведения разведки места происшествия направлен БАС, находящегося рядом Алтайского государственного природного биосферного заповедника. От МЧС России направлены силы и средства Центра ГИМС - 3 человека, 1 плавсредствоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Инцидент произошел 1 июля, в среду, судно следовало по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш. В результате утонули два автомобиля. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.