Москва1 июлВести.В Республике Алтай сотрудники прокуратуры проводят надзорные мероприятия по факту происшествия с маломерным грузопассажирским судном, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспортаотмечается в сообщении
Предварительно установлено, что в Телецком озере у водопада Чоодор перевернулся паром, следовавшего по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш, без пассажиров на борту. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.