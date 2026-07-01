Прокуратура выясняет обстоятельства при которых перевернулся паром на Алтае

В Республике Алтай перевернулся паром Прокуратура выясняет обстоятельства при которых перевернулся паром на Алтае

Москва1 июл Вести.В Республике Алтай сотрудники прокуратуры проводят надзорные мероприятия по факту происшествия с маломерным грузопассажирским судном, сообщается в MAX-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта отмечается в сообщении

Предварительно установлено, что в Телецком озере у водопада Чоодор перевернулся паром, следовавшего по маршруту мыс Кырсай – Артыбаш, без пассажиров на борту. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.