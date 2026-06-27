Москва27 июн Вести.Президент Творческого союза художников РФ, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков скончался после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости его семья.

О смерти Худякова стало известно в субботу 27 июня. Он умер дома, в кругу семьи и боролся с недугом на протяжении последних полутора лет.

Он очень долго болел. У него была онкология сказала собеседница агентства

Константина Худякова называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в России. Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других.

О месте и дате прощания и похорон будет сообщено дополнительно.