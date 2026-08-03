Российский художник Александр Рубец умер в возрасте 72 лет

Умер российский художник Александр Рубец Российский художник Александр Рубец умер в возрасте 72 лет

Москва3 авг Вести.На 73-м году жизни умер вице-президент Творческого союза художников России, признанный организатор культурной жизни Александр Рубец. Об этом сообщили на сайте Российской академии художеств.

Смерть художника наступила 1 августа.

Талант Александра Рубца сформировался в лоне традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Пейзажи и натюрморты тонкого, проникновенного мастера покоряли зрителей с первого взгляда отмечается в сообщении

Большую часть жизни уроженец белорусского Гродно провел в Пятигорске.

Александр Михайлович поддерживал молодых художников и сохранял преемственность традиций, отметили в РАХ.

У Александра Рубца есть ряд высоких наград, его работы находятся более чем в двадцати музеях РФ и Белоруссии.