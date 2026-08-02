Москва2 авг Вести.Живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов умер на 46-м году жизни, сообщила пресс-служба объединения в мессенджере МАХ.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов (1981-2026) … Павел Еськов навсегда останется в наших сердцах как художник, подаривший Петербургу на своих полотнах вечную солнечную весну написали в пресс-службе

Еськов родился в Ленинграде, окончил Академию художеств им. Репина. Он блестяще передавал свет, воздух и настроение Петербурга, его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США. Участвовал более чем в сотне выставок, был лауреатом престижных конкурсов, педагогом.