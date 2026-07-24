Москва24 июл Вести.В возрасте 86 лет скончался искусствовед Геннадий Попов, крупнейший исследователь древнерусского искусства, педагог, музейный деятель и ученый. Об этом сообщается в Telegram-канале Российской академии художеств (РАХ).

Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 24 июля 2026 года на 87-м году жизни скончался Геннадий Викторович Попов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств говорится в публикации

Отмечается, что искусствовед посвятил более 60 лет жизни изучению, сохранению и популяризации художественного наследия России.

В 1964 году он окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в 1974 – стал кандидатом искусствоведения, в 1983 получил степень доктора, а в 1990 – профессора. Одним из важных этапов его биографии стала работа в Институте истории искусств Министерства культуры СССР в 1966-1994 годах, где он прошел путь от младшего до ведущего научного сотрудника.

С 1994 по 2016 год он был директором Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а затем продолжил работу в том же учреждении в качестве заместителя директора по научной деятельности.

Геннадий Попов занимался изучением древнерусской живописи и книжной миниатюры XV–XVI веков Москвы, Подмосковья, Твери и Ростова.