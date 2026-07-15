Москва15 июл Вести.На 87-м году жизни умер художник Анатолий Заславский. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников.

Мастера не стало в среду, 15 июля, после продолжительной болезни.

15 июля 2026 года после продолжительной болезни скончался Анатолий Савельевич Заславский... Его уход — невосполнимая потеря для всего художественного сообщества Петербурга. Вечная память Мастеру говорится в некрологе на официальной странице СПбСХ во "ВКонтакте"

Отмечается, что информация о месте и времени прощания будет озвучена дополнительно.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. Окончил отделение монументальной живописи Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.

Его работы хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства и многих других государственных и частных коллекциях как в России, так и в других странах.