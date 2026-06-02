Умер заслуженный художник России Станислав Ковалев Заслуженный художник России Станислав Ковалев умер на 91-м году жизни

Москва2 июн Вести.В возрасте 90 лет скончался заслуженный художник России Станислав Ковалев, сообщили в Пермском отделении ВТОО "Союз художников России".

С прискорбием сообщаем, что сегодня на 91 году ушел из жизни заслуженный художник России, известный график Станислав Романович Ковалев говорится в некрологе на официальной странице отделения во "ВКонтакте"

Ковалева похоронят 4 июня, в четверг, на Северном кладбище в Перми. Отпевание пройдет в 12.00 в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного.

Станислав Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. Работал художником-декоратором в Уфимском русском драматическом театре, Иркутском драматическом театре, а также техническим и художественным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства. Сотрудничал с книжными издательствами Перми, Москвы, Минска, Иркутска, Челябинска, Барнаула и других городов России.

Иллюстрации Ковалева можно увидеть в сказках Александра Пушкина, Ганса Христиана Андерсена, Павла Бажова и Петра Ершова. Его произведения находятся в Пермской государственной художественной галерее, музеях Урала, Сибири, частных коллекциях в РФ и за рубежом.