Москва14 маяВести.Художник, автор многочисленных панно на фасадах домов в Боровске Владимир Овчинников умер на 89 году жизни, сообщил глава муниципального округа Николай Калиничев в Telegram-канале.
… после продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Александрович Овчинников, художник, человек, подчеркнувший в своих работах красоту Боровска. Ему было 88 летнаписал он
По словам Калиничева, художника нередко называли "боровским Бэнкси", однако Овчинников сохранял свой почерк, благодаря которому Боровск открылся заново для туристов и ценителей искусства.
Глава муниципалитета также выразил соболезнования родным и близким ушедшего художника.