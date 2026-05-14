Умер автор панно на стенах домов в калужском Боровске Владимир Овчинников Умер расписывавший дома в калужском Боровске художник Владимир Овчинников

Москва14 мая Вести.Художник, автор многочисленных панно на фасадах домов в Боровске Владимир Овчинников умер на 89 году жизни, сообщил глава муниципального округа Николай Калиничев в Telegram-канале.

… после продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Александрович Овчинников, художник, человек, подчеркнувший в своих работах красоту Боровска. Ему было 88 лет написал он

По словам Калиничева, художника нередко называли "боровским Бэнкси", однако Овчинников сохранял свой почерк, благодаря которому Боровск открылся заново для туристов и ценителей искусства.

Глава муниципалитета также выразил соболезнования родным и близким ушедшего художника.