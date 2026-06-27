В Москве умер один из родоначальников digital art в РФ художник Худяков В Москве умер президент Творческого союза художников РФ Константин Худяков

Москва27 июн Вести.В Москве на 82-м году жизни скончался президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков, сообщила ТАСС его дочь Александра.

Его называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в России. Произведения Худякова находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других.

Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьи сказала собеседница агентства

Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа.

О месте и дате прощания и похорон будет пока не сообщается.