Москва27 июнВести.В Москве на 82-м году жизни скончался президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков, сообщила ТАСС его дочь Александра.
Его называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в России. Произведения Худякова находятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, Музее современного искусства в Австрии и других.
Константин Васильевич умер дома сегодня утром в кругу семьисказала собеседница агентства
Константин Худяков работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа.
О месте и дате прощания и похорон будет пока не сообщается.