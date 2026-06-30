Москва30 июн Вести.Президента Творческого союза художников России Константина Худякова похоронят на Троекуровском кладбище 2 июля. Перед этим в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Москве состоится церемония прощания. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься можно будет 2 июля в храме иконы Божьей матери, потом будет захоронение на Троекуровском говорится в сообщении

Константин Худяков скончался 27 июня в возрасте 81 года​​​ после продолжительной болезни. Он родился 2 января 1945 года в Саратовской области. В 1971 году окончил МАРХИ. Был одним из первых в СССР, кто начал работать с технологиями 3D-прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и стереотехнологиями. Работы Константина Худякова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других музейных коллекциях в России и за рубежом.