Москва29 апрВести.Церемония прощания с народным артистом России Робертом Ляпидевским, который более 65 лет служил в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова и был почти его ровесником, пройдет 2 мая в храме "Большое Вознесение" на Большой Никитской в Москве. Об этом ТАСС сообщили представители семьи артиста.
Время начала церемонии там обещали назвать позднее.
Похоронят Ляпидекского на Новодевичьем кладбище.
Роберт Анатольевич будет кремирован. Готовность урны – от 3 до 5 дней. По всем традициям урну можно хоронить с 9-го по 40-й день со дня смерти. Соответственно, где-то в течение месяца это будет сделаносказал собеседник ТАСС
Ляпидевский скончался 28 апреля в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после ковида.