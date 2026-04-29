С народным артистом РФ Робертом Ляпидевским простятся 2 мая в Москве Прощание с народным артистом России Ляпидевским состоится 2 мая

Москва29 апр Вести.Церемония прощания с народным артистом России Робертом Ляпидевским, который более 65 лет служил в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова и был почти его ровесником, пройдет 2 мая в храме "Большое Вознесение" на Большой Никитской в Москве. Об этом ТАСС сообщили представители семьи артиста.

Время начала церемонии там обещали назвать позднее.

Похоронят Ляпидекского на Новодевичьем кладбище.

Роберт Анатольевич будет кремирован. Готовность урны – от 3 до 5 дней. По всем традициям урну можно хоронить с 9-го по 40-й день со дня смерти. Соответственно, где-то в течение месяца это будет сделано сказал собеседник ТАСС

Ляпидевский скончался 28 апреля в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, вызванная осложнениями после ковида.