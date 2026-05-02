В московском храме простились с народным артистом РФ Ляпидевским

В Москве прошло прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским В московском храме простились с народным артистом РФ Ляпидевским

Москва2 мая Вести.В храме "Большое Вознесение" на Большой Никитской в центре Москвы простились с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским, сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали родные и близкие артиста, который более 65 лет прослужил в Центральном театре кукол имени Образцова.

Впоследствии тело мастера кремируют, урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище говорится в публикации агентства

Ранее сообщалось, что Роберт Ляпидевский скончался в минувший вторник, 28 апреля, после продолжительной болезни, вызванной осложнениями после ковида.