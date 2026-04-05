В Париже умер на 98-м году жизни художник Алексей Ги Коровин

Москва5 апр Вести.Французский художник Алексей Ги Коровин, внук мастера Серебряного века Константина Коровина, скончался в Париже на 98-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила Зоя Арриньон, руководитель Русской миссии французской ассоциации Renaissance Française.

4 апреля не стало Алексея Ги Коровина, внука русского импрессиониста Константина Коровина. Он умер дома в окружении близких сказала она

Ранее, 2 апреля, стало известно о смерти художника Виталия Шохина, он скончался в возрасте 88 лет на Камчатке.