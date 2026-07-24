"Он был Мастером": российский скульптор и художник Тандашвили умер в 50 лет Российский скульптор Георгий Тандашвили умер в возрасте 50 лет

Москва24 июл Вести.Российский скульптор и художник Георгий Тандашвили ушел из жизни в 50 лет. Информацию об этом обнародовало агентство ТАСС, ссылаясь на семью.

По информации агентства, скульптор скончался в ночь на 22 июля в одной из столичных клиник. Его дочь Леда Калинина рассказала, что он "сгорел" от болезни буквально за две недели.

Думал, просто простуда, оказалась пневмония и сепсис, за две недели болезни "сгорел" сообщила Калинина

Художница Елена Ковалевская в соцсетях назвала Тандашвили "творцом от Бога". По ее словам, он создал особый изобразительный язык в барельефе, где "напрочь лишил гипс материальности".

Барельефы Гоги - это что-то уникальное! Целый мир из ажурных цветов, листьев, фантастических птиц, орнаментов. И все так легко, невесомо и узнаваемо. Его работы - то ли пена морская, то ли живопись в гипсе. Он был... какое ужасное слово был... уважаемым в сообществе Мастером. Все хотели у него учиться сказано, в частности, в посте

Георгий Тандашвили известен как "самый копируемый современный художник", особенно популярны его барельефы. Он родился в 1976 году в Красноярске. Художественное образование не получил, а рисовать учился, копируя картины Ивана Шишкина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского. Главная особенность его барельефов - в сочетании с живописью. Мастер также известен максимальной детализацией изображения, игрой с текстурой, любовью к экспрессии.