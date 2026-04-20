Москва20 апр Вести.На 58-м году жизни скончался пародист Алексей Золотов, являющийся одним из самых известных двойников певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщили представители арт-фестиваля "Пугачевская весна".

Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой - Алексея Золотова… Прощание с Алексеем пройдет 22.04.2026 г. в ритуальном зале морга Сергиево-Посадской больницы по адресу: Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 62А в 11.30 говорится на официальной странице фестиваля во "ВКонтакте"

По данным Telegram-канала SHOT, артист потерял сознание у себя дома в подмосковном поселке Богородское 18 апреля, в субботу. Его нашли родственники, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь. На место вызвали скорую, но спасти Золотова не удалось.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, а также болезни сердца, почек и пневмония.