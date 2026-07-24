Москва24 июл Вести.Причиной смерти российского скульптора и художника Георгия Тандашвили, ушедшего из жизни в возрасте 50 лет, стала пневмония. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на окружение скульптора.

У него была пневмония цитирует источник РИА Новости

Георгий Тандашвили родился в Красноярске в 1976 году. Профильного художественного образования не имел: осваивал живопись самостоятельно, копируя работы Айвазовского, Репина и Шишкина, а также наблюдал за работой театральных художников. Позже он обратился к барельефам и скульптуре, экспериментировал с гипсом, шпаклевкой и штукатуркой.

Его работы, сочетающие барельеф и живопись, приобрели большую популярность. Из-за большого числа подражателей Тандашвили называли самым копируемым современным художником в России.