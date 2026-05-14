Меньшиков: Зоя Богуславская всегда была открыта экспериментам Олег Меньшиков сообщил, что Богуславская была открыта экспериментам

Москва14 мая Вести.Писательница Зоя Богуславская, ушедшая из жизни в возрасте 102 лет, была всегда открыта любым экспериментам, она могла дать фору молодому поколению. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный артист РФ Олег Меньшиков.

Говоря о Богуславской, актер отметил, что главное, что искусствовед жила здесь и сейчас.

В 80 лет она могла дать фору любому 40-летнему. 102 года - представляете, сколько она прожила? И у нее была удивительная способность, желание делать что-то новое, доселе неизведанное, пробовать, экспериментировать. Она была открыта любым экспериментам отметил художественный руководитель Театра Ермоловой

По его мнению, у Зои Богуславской загорались глаза, когда она понимала, что видит что-то, что может дать пищу для ума, сердца и души.