Вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет

Москва14 мая Вести.В возрасте 102 лет ушла из жизни писательница, искусствовед и вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. О ее смерти сообщили в Центре Вознесенского.

Мы с сожалением сообщаем, что сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская говорится в публикации Центра в Telegram-канале

Отмечается, что она была идейным вдохновителем Центра Вознесенского, главой Фонда его имени, легендарной женщиной и символом целой эпохи. В браке с Андреем Вознесенским они прожили 46 лет.

О дате и месте прощания с Зоей Богуславской будет известно позднее.