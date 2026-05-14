Ректор ГИТИСа о вдове Вознесенского: она была идеальной во всех ипостасях

Москва14 мая Вести.Вдова советского поэта и публициста Андрея Вознесенского Зоя Богуславская была невероятным человеком, идеальным в каждой из множества ее ипостасей. Своими воспоминаниями о ней поделился с ИС "Вести" ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

О смерти Зои Богуславской в возрасте 102 лет сообщили в Центре Вознесенского.

Заславский назвал ее уход трагедией.

Понятно, что жизнь не бывает бесконечной, и тем не менее, даже когда человеку больше ста лет, уход Зои Богуславской воспринимается как трагедия, как неожиданный удар. И даже трудно сказать, какая ее ипостась важнее - как публициста, как популяризатора советского кино, как вдовы Вознесенского, как жены Вознесенского, как музы поэта. Понятно, что в каждой из этих ипостасей она была, можно сказать, идеальной сказал Заславский

Он также напомнил: Зоя Богуславская была выдающейся выпускницей театроведческого факультета ГИТИСа, лучшие студенты-театроведы которого сегодня получают стипендию, названную в ее честь. Также в 90-е годы Богуславская была инициатором создания премии "Триумф".

Это, собственно, была ее инициатива, и был собран невероятный ареопаг самого жюри, а те немалые деньги, которые они выдавали в начале января, подгадав к православному Рождеству церемонию вручения, - это была какая-то невероятная история поддержки выдающихся деятелей советского, российского искусства, которые по разным причинам уже не были активными участниками культурного процесса. И я уверен и знаю, что эти деньги многих тогда спасли рассказал Заславский

Он назвал Зою Богуславскую человеком, невероятным даже в личном общении.

Добрую память о Зое Борисовне сохранит каждый, кто с ней встречался, потому что она еще была человеком невероятным. Она звонила домой: "Гриша, здравствуй! А как Оксана? Как Ася? Как Миша?". То есть вот это - сколько человек в ее кругу знать и помнить имена всей семьи с тем, чтобы каждому передать привет - это тоже дорогого стоит добавил Григорий Заславский

О дате и месте прощания с Богуславской будет объявлено позднее.

Вознесенский и Богуславская прожили в браке 46 лет.