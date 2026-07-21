Москва21 июл Вести.Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов скончался 20 июля на 86-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале академии.

Творчество В. С. Пименова – это искренний и проникновенный рассказ о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании… В каждой картине, в каждом офорте чувствуется любовь художника к родному краю, верность простоте и искренности в изображении окружающего мира отмечается в некрологе

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске Московской области. Имя мастера неразрывно связано с историей этого города – он стал настоящим символом Зарайска, а его работы – неотъемлемой частью культурного ландшафта. Этой теме посвящены крупные циклы художника, такие как "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания" и "Стрелецкая слобода".

Президиум Россиийской академии художеств выразил глубокие соболезнования родным и близким Пименова.

О дате и месте прощания с ним пока ничего не сообщается.