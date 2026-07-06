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Москва6 июл Вести.В понедельник, 6 июля скончался академик РАН Владимир Окрепилов. Об этом сообщили в пресс-службе РГПУ им. А​​​. И. Герцена.

Свои соболезнования выразил ректор университета Сергей Тарасов. По его словам, ученый долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза.

Для нас это невосполнимая утрата. Мы потеряли мудрого наставника, надежного друга и вдохновителя многих наших начинаний сказано в сообщении

Тарасов принес соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича.

Владимир Окрепилов - уроженец Ленинграда. Выпускник Ленинградского военно-механического института, кандидатскую и докторскую диссертации защитил в ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского. С 1999 года - профессор СПбГЭУ.

С 2009 года являлся научным руководителем Института проблем региональной экономики РАН, выступил соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы народов, Орденом Почета.