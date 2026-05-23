Москва23 маяВести.На Троекуровском кладбище города Москвы прошла прощальная церемония с академиком РАН Вадимом Покровским. Об этом сообщает РИА Новости.
Эпидемиолог скоропостижно скончался в возрасте 71 года в Москве. О его уходе из жизни стало известно 20 мая.
Покровский был профессором и заведующим специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом. Являлся заслуженным деятелем науки РФ.
Свои соболезнования в связи с его смертью, в числе прочих, выразили директор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, советник директора по научной работе Виктор Малеев, академик РАН Виталий Зверев.
Траурный венок послала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.