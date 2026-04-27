"112": профессор ВШЭ скончался в туалете фитнес-клуба в Москве

"112": профессор ВШЭ умер в туалете московского фитнес-клуба "112": профессор ВШЭ скончался в туалете фитнес-клуба в Москве

Москва27 апр Вести.Умер 57-летний профессор ВШЭ Игорь Л. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным канала, мужчину обнаружили в туалете фитнес-центра. Ему вызвали скорую, но спасти не смогли.

57-летнего Игоря Л. обнаружили сотрудники центра, они вызвали скорую, но прибывшие медики не смогли спасти мужчину – он скончался говорится в сообщении

Уточняется, что Игорь занимался научно-преподавательской деятельностью. В 2005 году он стал доктором юридических наук и преподавал в московских вузах. Студенты запомнили его как хорошего лектора.