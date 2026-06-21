Вячеслав Рыбаков ушел из жизни в возрасте 52 лет

Умер преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков Вячеслав Рыбаков ушел из жизни в возрасте 52 лет

Москва21 июн Вести.Преподаватель Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков ушел из жизни. Ему было 52 года. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Уточняется, что Рыбаков скончался после продолжительной болезни.

На 53 году жизни ушел из жизни доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике Вячеслав Юрьевич Рыбаков сообщили в пресс-службе

Рыбаков закончил Ярославский театральный институт в 1995 году. В Школе-студии МХАТ он преподавал с 1997 года.