Актер и режиссер Абдуманнон Убайдуллаев умер в возрасте 86 лет

Умер актер и режиссер Убайдуллаев Актер и режиссер Абдуманнон Убайдуллаев умер в возрасте 86 лет

Москва8 авг Вести.Ушел из жизни актер, режиссер и педагог Абдуманнон Убайдуллаев. Ему было 86 лет. О смерти Убайдуллаева сообщил Союз кинематографистов Узбекистана.

Сегодня этот мир покинул кандидат искусств, профессор, известный киноактер, режиссер и педагог Абдуманнон Убайдуллаев сообщила организация в своем Telegram-канале

Помимо фильмов Убайдуллаев также снимался в нескольких телесериалах. После завершения актерской карьеры он работал в Узбекском государственном институте искусства и культуры, где преподавал на кафедре звукорежиссуры и операторского мастерства.