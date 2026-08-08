Москва8 авгВести.Ушел из жизни актер, режиссер и педагог Абдуманнон Убайдуллаев. Ему было 86 лет. О смерти Убайдуллаева сообщил Союз кинематографистов Узбекистана.
Сегодня этот мир покинул кандидат искусств, профессор, известный киноактер, режиссер и педагог Абдуманнон Убайдуллаевсообщила организация в своем Telegram-канале
Помимо фильмов Убайдуллаев также снимался в нескольких телесериалах. После завершения актерской карьеры он работал в Узбекском государственном институте искусства и культуры, где преподавал на кафедре звукорежиссуры и операторского мастерства.