Режиссер фильма "Вам телеграмма" Конунов умер в возрасте 79 лет

Умер режиссер фильма "Вам телеграмма" Борис Конунов Режиссер фильма "Вам телеграмма" Конунов умер в возрасте 79 лет

Москва8 авг Вести.Советский, молдавский режиссер Борис Конунов ушел из жизни в возрасте 79 лет. О его смерти сообщило Министерство культуры Молдавии.

Конунов умер в пятницу, 7 августа.

Режиссер, сценарист и теоретик кинематографа Борис Конунов, видная фигура в национальном кинематографе и художественном образовании Республики Молдова, скончался … в возрасте 79 лет следует из сообщения молдавского Минкульта в Facebook (запрещен в РФ)

В министерстве подчеркнули, что Конунов оставил бесценный след в национальном кинематографе.

Конунов выступил режиссером в проектах "Лес, в который ты никогда не войдешь", "Вам телеграмма", "Маленькое одолжение" и других.