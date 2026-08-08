Москва8 авгВести.Советский, молдавский режиссер Борис Конунов ушел из жизни в возрасте 79 лет. О его смерти сообщило Министерство культуры Молдавии.
Конунов умер в пятницу, 7 августа.
Режиссер, сценарист и теоретик кинематографа Борис Конунов, видная фигура в национальном кинематографе и художественном образовании Республики Молдова, скончался … в возрасте 79 летследует из сообщения молдавского Минкульта в Facebook (запрещен в РФ)
В министерстве подчеркнули, что Конунов оставил бесценный след в национальном кинематографе.
Конунов выступил режиссером в проектах "Лес, в который ты никогда не войдешь", "Вам телеграмма", "Маленькое одолжение" и других.