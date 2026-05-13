Москва13 мая Вести.Причиной смерти 70-летнего актера и режиссера Александра Солопова, известного по роли в советском фильме "Вкус хлеба", стала опухоль кишечника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его друга, композитора Яна Бедермана.

У него были проблемы с кишечником, опухоль рассказал композитор

Александр Солопов ушел из жизни 11 мая, 13 мая состоялась церемония прощания.

Александр Солопов – актер и театральный деятель. Родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, а в 1990-м - режиссерский факультет ГИТИСа. Служил в Донецком ТЮЗе, Московском театре "Ангажемент", Харьковском театре "Новая сцена". Снимался в таких кинокартинах, как "Вкус хлеба" и "Аэропорт".