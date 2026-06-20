NYT: режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз скончался на 86 году жизни

Ушел из жизни режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз NYT: режиссер "Друзей" Джеймс Берроуз скончался на 86 году жизни

Москва20 июн Вести.Режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на его агента Рика Розена.

Причины его смерти пока не называются.

Джеймс Берроуз … скончался в пятницу в возрасте 85 лет сказано в публикации

По информации газеты, за свою 50‑летнюю карьеру Джеймс Берроуз заработал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов": на его счету - 11 премий "Эмми" и 47 номинаций. Именно он стоял за камерой культовых сериалов - "Веселая компания", "Такси", "Друзья" и "Теория большого взрыва", "Две девицы на мели" и "Третья планета от Солнца".

Ранее также сообщалось о смерти актера Овайна Риз Дейвиса, известный зрителям по роли агента Уилсона в сериале "Твин Пикс: Возвращение".

Также скончался советский и латвийский актер, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич. Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.