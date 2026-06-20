Москва20 июн Вести.Режиссер культового ситкома "Друзья" Джеймс Берроуз стал настоящим первооткрывателем в мировой телеиндустрии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал кинокритик Сергей Угольников.

По его словам, вклад Берроуза в развитие телевизионных сериалов можно сравнить с влиянием предпринимателя Илона Маска на технологическую сферу.

Конечно, Берроуз – гений. Запустить такую глобальную индустрию на пустом месте – это очень мощно. Это был великий человек, он сумел даже в какой-то мере взорвать вот все, что было до того, потому что таких великих сериалов не было ни до, ни после и оттуда вышло очень много людей, которые теперь востребованы в киноиндустрии как актеры и сценаристы. Я бы сравнил его с Илоном Маском сказал Угольников

По его мнению, главным показателем значимости режиссера является не количество наград, а влияние на индустрию и появление продолжений его проектов.

Когда у работы появляется сиквел, как у сериалов Джеймса Берроуза, тогда можно говорить, что режиссер велик подчеркнул эксперт

Угольников добавил, что творчество Берроуза внесло значительный вклад в развитие телевизионного искусства.

Режиссер ушел из жизни 19 июня в возрасте 85 лет. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на его агента Рика Розена. Причина смерти знаменитости не разглашается.