Москва25 июл Вести.Чак Рассел — режиссер культового фильма "Маска" (The Mask, 1994) с Джимом Керри в главной роли — ушел из жизни в возрасте 74 лет.

22 июля сотрудники экстренных служб прибыли по вызову в дом Рассела в Сан-Диего (штат Калифорния). Им сообщили, что мужчина потерял сознание. Причина смерти пока остается неустановленной, сообщил портал TMZ.

Карьера Рассела в режиссуре началась с хоррора "Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна" (1987). Позже он представил зрителям боевик "Стиратель" (1996) с Арнольдом Шварценеггером и приключенческий фильм "Царь скорпионов" (2002) с Дуэйном Джонсоном. Последняя картина режиссера, мистический хоррор "Ведьмина доска", вышла в 2024 году.

Ранее сообщалось о смерти звезды фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги" Майкла Престона. Ему было 93 года. О том, что актер ушел из жизни, рассказала его супруга Джози Престон.