Москва22 июл Вести.Британский актер Майкл Престон, известный по фильму "Безумный Макс 2: Воин дороги", ушел из жизни в 93 года. Об этом пишет журнал Variety со ссылкой на супругу актера Джози Престон.

Майкл Престон, известный по ролям лидера поселенцев Паппагалло в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" и детектива Боба Делани в австралийском сериале "Убийства", скончался 8 июня во Флориде в возрасте 93 лет сказано в публикации

Майкл Престон (имя при рождении - Джек Дэвис) - британский актер кино и телевидения. Родился в 1934 году в Лондоне. Начинал карьеру как оператор мультфильмов. Но после того, как его заметил агент, снялся в подростковом музыкальном шоу "Oh Boy!" и выпустил свой первый сингл. Решив заниматься музыкой, переехал в Австралию, стал работать певцом в ночном клубе. В Австралии познакомился с режиссером Джорджем Миллером - автором культовой франшизы о Безумном Максе. Позднее Престон продолжил сниматься в австралийских телепроектах.

Ранее сообщалось, что звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.